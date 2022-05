RIETI - L'ingegner Sandro Orlando è il nuovo responsabile della segreteria tecnica operativa dell'Egato 3. Il presidente provinciale dell'ordine degli ingegneri, Vitaliano Pascasi, si complimenta con lui: «Voglio esprimere al collega Sandro Orlando i miei migliori auguri di buon lavoro e soprattutto le mie congratulazioni per il prestigioso nuovo incarico di Responsabile della Segreteria Operativa dell'Egato 3. Un incarico che meritamente arriva dopo i molti precedenti incarichi di responsabilità a livello locale e provinciale e che rappresenta la conferma della serietà professionale e delle indubbie capacità e competenze amministrative possedute. Per me dunque, come amico prima e come Presidente dell'Ordine poi, questo incarico è motivo di grande orgoglio, certo che l'Ing. Sandro Orlando saprà interpretare il nuovo ruolo con l'equilibrio e la serietà che da sempre lo ha contraddistinto, caratteriale che ho personalmente avuto modo di apprezzare in molte occasioni di precedenti collaborazioni. Buon lavoro Sandro».