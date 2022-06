Servizio idrico integrato, la lente dell'Egato 4 Latina raccontata attraverso il nuovo sito web

Più trasparenza sul servizio idrico e maggiore consapevolezza della preziosità della risorsa acqua. Con queste finalità l’Egato 4 (Ente di Governo dell’ambito territoriale 4 Lazio Meridionale-Latina) si è dotato di un nuovo sito web, dinamico e fruibile anche da smartphone.

“Non un’operazione estetica, ma di sostanza”, ha precisato questa mattina il presidente Gerardo Stefanelli nel corso della conferenza di presentazione del portale, organizzata nella sede della Provincia di Latina, alla presenza dell’ingegnere Umberto Bernola, direttore dell’Egato 4, e di Gaia Mellone in rappresentanza della Moo Comunicazione, del gruppo Beryllium, che ha effettuato il restyling della vecchia piattaforma.

“I cittadini, ma anche le amministrazioni comunali, devono conoscere l’Egato, le sue funzioni, gli obiettivi – ha detto il presidente Stefanelli - ed è per questa ragione che abbiamo pensato, nell’ambito di una strutturazione dell’ente, di iniziare a farci conoscere attraverso un sito accessibile e dai contenuti chiari. L’Egato, dotato di personalità giuridica, si sta appropriando del suo ruolo di organizzatore del Servizio Idrico Integrato dell’Ato 4, facendo riferimento alla Provincia di Latina in qualità di ente responsabile del coordinamento, e di controllore del gestore del servizio, la società Acqualatina. Nell’opinione comune non è ancora ben chiara la distinzione tra l’Egato e Acqualatina. Attraverso il nuovo sito, con una comunicazione puntuale ed aggiornata, lo sarà”.

Il direttore Bernola ha spiegato quali sono le informazioni contenute sul portale restaurato per comprendere la qualità del servizio idrico offerto, sia da un punto di vista tecnico, quindi la qualità delle acque, sia da un punto di vista contrattuale. “Il sito, che si arricchirà di nuovi contenuti, fornendo così una banca dati del monitoraggio costante che realizziamo sul servizio idrico integrato e sugli investimenti pianificati sul territorio. Numeri e tabelle da leggere, conoscendo i criteri che vanno a formare le percentuali indicate”.

Nel corso della conferenza stampa si è dato molto risalto anche ai contenuti educativi, consigli utili per un uso più consapevole dell’acqua rivolto anche ai bambini, e ai temi della sostenibilità ambientale.

“La grafica – ha aggiunto Mellone - è stata completamente modificata, resa accattivante. Il concetto di smart è il perno centrale della nuova piattaforma. L’accesso è facilitato grazie all’intuitiva struttura composta da icone, attraverso le quali l’utente potrà navigare con assoluta facilità”.