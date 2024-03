Sabato 23 Marzo 2024, 09:27

Sono accusati di deposito incontrollato di rifiuti speciali due imprenditori di Coreno Ausonio. I carabinieri della stazione di Ausonia, nel corso di servizi di controllo del territorio predisposti dal comando provinciale dell'Arma, sono intervenuti in un piazzale nel quale c'erano rifiuti di ogni genere. Decine di metri cubi di carcasse di veicoli, frigoriferi, pneumatici, fusti in ferro, stoccati senza alcuna autorizzazione e pericolosi per l'ambiente. I militari, con il supporto del personale di Arpa Lazio, hanno sottoposto l'area a sequestro. Denunciati 50enne ed un 61enne, amministratori unici di due società della zona.