Tutto pronto per la sesta edizione del premio letterario nazionale Filippo Sanna

RIETI - Anche quest’anno sarà la Chiesa di San Domenico in Rieti ad ospitare le attività conclusive del Premio Letterario Nazionale Filippo Sanna. Giunto alla sesta edizione, Il Sanna è ormai divenuto un vero e proprio punto di riferimento per i giovani aspiranti scrittori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, tanto da aver ottenuto il Patrocinio Morale del Ministero della Cultura.

Si inizia il 24 maggio alle 19 con il concerto del Maestro Organista Stefano Mostosi, che eseguirà al monumentale Pontificio Organo Dom Bedos-Roubo Benedetto XVI musiche di Sebastiàn Duròn, Louis-Nicolas Clérambault, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach e Christian Heinrich Rinck.

Il 25 maggio, alle 18, si svolgeranno, invece, le operazioni di gara, con la stessa modalità introdotta lo scorso anno: a contendersi il Premio saranno dieci racconti ispirati al tema “La musica”, selezionati dalla Giuria Tecnica tra quelli in concorso, e affidati alla lettura di una Giuria Demoscopica composta da trenta membri provenienti da tutta Italia. Il loro voto, espresso in diretta durante la serata, determinerà la classifica finale e consacrerà il vincitore assoluto, che si aggiudicherà il bassorilievo realizzato dallo scultore Fabio Grassi e un fine settimana per due persone a Genova, con ingresso nei principali luoghi di cultura.

A partire da questa edizione è previsto, inoltre, un ulteriore riconoscimento: il Premio Speciale della Giuria Tecnica.

Nel corso della cerimonia di premiazione verrà altresì assegnato il Premio “Anima Mundi”, come sempre conferito ad un personaggio che si sia distinto per il suo operato in ambito sociale, culturale, umanitario.

Come da consuetudine, non mancheranno, nella cornice del Premio, i momenti dedicati all’arte performativa.

Protagonisti di questa sesta edizione saranno la scuola di danza Rea Luna, la giovane e talentuosa chitarrista classica Donia Foglia e il duo Jacopo Bertini, voce, e Alex Cicconi, chitarra jazz.

L’associazione culturale e di promozione sociale Il Sorriso di Filippo, ideatrice ed organizzatrice del Premio Sanna, è lieta di ricordare che l’ingresso alle attività in programma è gratuito e consentito sino all’esaurimento dei posti disponibili.