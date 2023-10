Martedì 31 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Ponte fa rima con coda. Soprattutto sulla Salaria, soprattutto per chi si sposta da Roma verso Rieti e i Comuni della provincia. Alla vigilia della festività di Ognissanti, sale l’allerta sulle strade della Sabina, con la consolare che resta l’osservata speciale: pesano i cantieri per i lavori di adeguamento e, soprattutto, la situazione della “famigerata” rotatoria di Borgo Santa Maria, un nodo della viabilità locale mai sciolto, che crea problemi ogni fine settimana, aumentando in termini di criticità a ridosso di ponti e festività varie. A pesare, però, è anche la chiusura della galleria Colle Giardino, con i percorsi alternativi che finiscono per pesare sulla città.

La galleria. Proprio quest’ultimo aspetto è uno dei più monitorati, soprattutto dopo il caos di due settimane fa, scatenatosi a seguito dei lavori per il rifacimento del manto stradale nel tratto dell’alberata di Fonte Cottorella. La canna sud della Colle Giardino - ovvero quella in direzione Roma - è chiusa per lavori e chi viene da Terni o Ascoli e deve proseguire per Roma è obbligato a passare per il bivio di Fonte Cottorella.

Una situazione che porta un traffico intenso nella zona dell’alberata e della frazione di Maglianello Basso, con conseguenti rallentamenti. Si temono problemi soprattutto domenica, quando ci sarà un forte rientro verso la Capitale, ma non va sottovalutata neanche la situazione in senso opposto: la canna nord della galleria - ovvero quella verso Rieti - è ancora chiusa per metà, con molti automobilisti che preferiscono evitare il passaggio in galleria per non restare incolonnati.

L'ampliamento. Altro tema è quello dei cantieri lungo la consolare. Sono diversi quelli che preoccupano, non solo tra Rieti e Roma, ma anche nella parte alta della provincia, dopo Antrodoco. Si parte dall’area di Campomaggiore, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della terza corsia di arrampicamento: il cantiere sembra in fase di smobilitazione, ma restano i restringimenti e la presenza della segnaletica provvisoria. Altro cantiere è quello nella zona della già citata rotatoria di Borgo Santa Maria, dove sono ancora in corso i lavori per la sistemazione dell’incrocio a raso del collegamento per Montelibretti che, pur non impattando direttamente sul traffico della Salaria, portano ripercussioni per chi è diretto nelle zone interne.

Andando oltre Rieti, invece, ci sono rallentamenti nelle gole di Antrodoco, dove sono in corso lavori per l’adeguamento della Salaria, ma anche quelli a ridosso del bivio di Amatrice, con il ripristino in corso delle scarpate e delle fratture di roccia, ma anche i vari interventi per il miglioramento del piano viario e del viadotto Scandarello e quelli per il ripristino del versante tra Illica e Poggio d’Api. Tanti cantieri e tante incognite per chi si sposterà in questi giorni, con la speranza di non dover restare ore in coda lungo la strada del ponte.