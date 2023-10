Caos sulla Salaria per i lavori di asfaltatura, interviene la Cuneo: «Domani i cantieri apriranno più tardi e la polizia gestirà i flussi delle auto»

RIETI - Avvio dei lavori spostati alle 8 e supporto della Polizia provinciale per limitare i disagi degli automobilisti. E' il piano di emergenza della presidente della Provincia, Roberta Cuneo per evitare un'altra mattinata da tregenda sulle strade di Rieti per il rifacimento dell'asfalto lungo la Salaria in direzione Roma, dopo il bivio di Fonte Cottorella.

«Ho parlato con i responsabili del cantiere dell'Anas - ha detto la Cuneo - e i lavori domani cominceranno alle 8. A quel punto la maggior parte dei pendolari dovrebbe aver lasciato Rieti e i disagi dovrebbero essere limitati». La presidente è stata contattata da Il Messaggero dopo quanto accaduto stamattina, anche per chiarire di chi fossero le responsabilità di una mancata comunicazione alla cittadinanza. In un'intervista che sarà pubblicata nell'edizione in edicola domani, la Cuneo si è assunta le proprie responsabilità per quel che compete l'operato della Provincia, passando subito all'operatività.

Qualcuno avrebbe anche richiesto di spostare il cantiere in orari notturni ma, a quanto pare, non sarebbe stato possibile.

I tempi dei lavori. «Verrà installato nuovamente il semaforo per il senso unico alternato - spiega la Cuneo - e verrà monitorato con attenzione il flusso delle automobili. Manderemo sul posto anche la Polizia, in modo da gestire i passaggi sulla base delle code, sbloccando il lato dove ci sarà maggiore necessità». Il cantiere dovrebbe chiudere nella giornata di martedì e mercoledì tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Stamattina si sono create code fin da viale Matteucci e, per uscire da Rieti, era necessaria una percorrenza media di circa 45'. Un problema dovuto ai lavori sulla Salaria e alla contemporanea chiusura della galleria Colle Giardino in direzione Roma. Una scelta di tempi non certo felice ma che, vista la lunghezza dei lavori nel tunnel, non era gestibile in maniera diversa.