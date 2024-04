Al parco commerciale di Rieti-Cittaducale arriva Tezenis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Arriva Tezenis. Al Terminillo Center, il parco commerciale multimarca, ex EmmeZeta, il franchising del gruppo Calzedonia lanciato nel 2003 specializzato in abbigliamento intimo e "homewear" per donna, uomo e bambino, è pronto ad aprire le porte. Nono, in ordine di arrivo dopo Conforama, Cicogna, Scarpamondo, Mediaworld, Pepco, Action, Cisalfa e Terranova, andrà ad ampliare l'offerta commerciale del parco commerciale di Rieti - Cittaducale. L'apertura è attesa nei prossimi giorni. Mentre gli operai sono al lavoro per l'insegna esterna, all'interno il negozio risulta già pulito e allestito seppur ancora senza merce esposta.