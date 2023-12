Sabato del Villaggio, l'incontro su scienza e fede chiude il 2023: «Felici dei calendari allestiti in questi due anni»

RIETI - La conferenza su scienza e fede, tenuta da padre Gabriele Gionti, ha chiuso il 2023 per i Sabato del Villaggio a Fiamignano. Un appuntamento che ha riscosso un certo interesse da parte del pubblico, al pari degli altri incontri organizzati dalla pro loco ed inseriti nel lungo calendario di eventi supportato anche dal Comune di Fiamignano, dal Fai e dal altre realtà locali.



Uno sguardo critico ed autorevole, quello del relatore Gionti, che ha ripercorso diverse teorie sulla nascita e la fine dellìuniverso, esplorando anche gli aspetti religiosi della cosmogonia. «Quello di ieri è stato un incontro ricco di spunti per riflettere - commentano gli organizzatori dalla Pro Loco di Fiamignano - Questo è quello che intendiamo quando parliamo di divulgazione e non possiamo che essere felici dei calendari allestiti in questi due anni di Sabato del Villaggio».

Si chiude il 2023, ma gli incontri in programma continuano: a gennaio si torna nella sala consiliare del comune con la conferenza "L'amore ai tempi del com'era: linguaggi e grammatiche dell'amore nella canzone popolare", con Carlo Valente e Laura Rizzo.