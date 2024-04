Sabato 20 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Il Comune di Rieti frena di fronte alla possibilità di vendere l’ex Piaggio di viale Maraini. Due giorni dopo la pubblicazione della notizia da parte de Il Messaggero sull’intenzione di Palazzo di Città di ricavare - entro il 2025 - un milione e 800 mila euro dalla vendita della struttura da anni sede del centro anziani, a spiegare cosa accadrà è l’assessore al Bilancio Andrea Sebastiani. Che però, se da una parte chiarisce l’intenzione di valorizzare e non di vendere l’ex Piaggio, dall’altra contraddice il contenuto del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” previsto dall’Ente per il triennio 2024-2026 ed approvato dalla giunta comunale il 7 marzo.

I motivi. Se la risposta del Comune arriva due giorni dopo la prima pubblicazione della notizia di vendita dell’ex Piaggio, forse la protesta di ieri da parte dell’associazione “Rieti Centro storico” – che conta 225 iscritti all’interno dell’ex Piaggio – deve aver fatto sobbalzare qualcuno dalla sedia. «La notizia della messa in vendita dell’ex Piaggio non corrisponde a verità», esordisce l’assessore Sebastiani. «La struttura dell’ex Piaggio di viale Maraini e quella dell’ex Mattatoio al nucleo industriale non erano mai state accatastate nel passato e la nostra amministrazione ha provveduto a farlo, inserendo poi entrambe le strutture nel Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali, atto propedeutico alla discussione del bilancio previsionale, perché solo in questo modo potremmo accedere a eventuali finanziamenti per la loro riqualificazione – prosegue Sebastiani - L’inserimento nel Piano è un passaggio obbligato per ottenere tali risultati. Per l’ex Piaggio il nostro obiettivo è recuperare la struttura e l’area circostante», conclude l’assessore.

Le incongruenze. Ma nella tabella contenuta all’interno dell’atto di giunta del 7 marzo, accanto alla voce “Ex Piaggio” il Comune indica, testualmente, la dicitura “Alienazione/valorizzazione”. Mentre fra gli altri, numerosi beni comunali elencati nella tabella, alcuni sono invece indicati solo come «bene suscettibile di valorizzazione con assegnazione in locazione onerosa». Dunque, perché non riportare semplicemente la voce “Valorizzazione” a favore dell’ex Piaggio, anziché anche quella di “Alienazione”?

I dubbi. E perché, sempre all’interno dello stesso documento, fra i propositi dell’amministrazione compare quello che «nel corso del 2025, si auspica di procedere alla vendita-valorizzazione dell’unità immobiliare “Ex Piaggio” per una somma totale di circa 1.800.000”? Se il Comune – come ha dichiarato di essere intenzionato – chiederà fondi per la sua riqualificazione, chi dovrebbe dare all’Ente un milione e 800 mila euro di valore dell’immobile? I 225 anziani iscritti dell’associazione “Rieti Centro storico?». Staremo a vedere.