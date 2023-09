Al via un nuovo ciclo dei Sabato del Villaggio a Fiamignano: il primo incontro dedicato a uno studio etnografico

RIETI - Ripartono i Sabato del Villaggio, il ciclo di conferenze mensili in programma a Fiamignano. Dopo l’interesse riscosso nella scorsa edizione, è pronto il nuovo calendario di incontri che torneranno a trattare i temi più disparati, con appuntamenti fino a luglio 2024, coinvolgendo anche esperti del settore.

Ad aprire la nuova serie di iniziative sarà il seminario “Abitare i margini, oggi. Etnografie di paesi in Italia”, inserito nel Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (Prin): a parlarne Alessandra Broccolini, ricercatrice dell’Università La Sapienza e Daniele Parbuono dell’Università di Perugia, nonché capofila del progetto. Con loro anche Massimiliano Minelli dell’Unipg, Gaetano Micaloni, presidente della VII Comunità Montana Salto-Cicolano, Bruno Creazzo e Settimio Adriani della Pro Loco di Fiamignano.

«La ricerca è portata avanti da 5 università italiane: l’Università di Perugia capofila, La Sapienza, e gli atenei di Siena, Torino e Basilicata. Nel complesso saranno coinvolti 16 paesi da nord a sud della Penisola – anticipano i relatori - Oggetto dello studio è l’abitare nei paesi oggi, in particolare in aree considerate “marginali”, con le loro criticità e risorse».

Quello di domani, partire dalle 17 nella Sala Consiliare del Comune di Fiamignano, è quindi un appuntamento da non perdere per conoscere a fondo i risvolti della ricerca ed il ruolo della stessa Fiamignano all’interno del progetto, che si concentrerà anche sul paese reatino nei prossimi mesi. «Il progetto guarda ai paesi italiani come luoghi fondamentali, produttori di importanti risorse socioculturali fattive e immaginative per il futuro degli stessi luoghi e per le sfide alle quali i centri “attrattori” di maggiori dimensioni sono chiamati a rispondere – concludono gli studiosi - Senza dimenticare le criticità, lo spopolamento, l’abbandono, la crisi dei servizi, della mobilità e della attività economiche territoriali.

L’incontro vuole presentare e condividere il progetto alla cittadinanza di Fiamignano e raccogliere suggerimenti utili per poter portare avanti la ricerca».