L'astronomia al centro del prossimo “Sabato del Villaggio”

RIETI - Il Sabato del Villaggio a Fiamignano cambia location ed orario, per un appuntamento dedicato all’astronomia. “Sotto le stelle del nostro cielo” è il titolo scelto per l’iniziativa, prevista per domani alle 21.30 presso il Piazzale della Madonna del Poggio a Fiamignano.



A parlarne sarà Gino Piscello, appassionato di astronomia, che accompagnerà tutti i presenti in un viaggio alla scoperta delle costellazioni: dopo un’introduzione teorica, sarà infatti possibile osservare le stelle con il telescopio, in una zona assolutamente lontana dall’inquinamento luminoso.



Anche il cielo si aggiunge ai tanti campi del sapere approfonditi ne “I Sabato del Villaggio”, ciclo di conferenze organizzato dalla Pro Loco di Fiamignano, giunto al penultimo appuntamento del calendario.