Tutto pronto per il prossimo Sabato del Villaggio a Fiamignano: la caccia al centro della conferenza

RIETI - Tornano i Sabati del Villaggio con un nuovo appuntamento previsto per il 25 febbraio: al centro della conferenza la caccia nel III millennio. Di questo parleranno il prof. Settimio Adriani, Giorgio Valentini e Marianna Rossi, come sempre nella sala consiliare del comune di Fiamignano alle 17.



Un’occasione per conoscere meglio la pratica venatoria e le norme che la regolano, interrogandosi anche sulle ragioni della caccia al giorno d’oggi, con tutte le questioni che ne derivano.



Di chi è la fauna? Quali differenze ci sono tra una specie “protetta” e una “particolarmente protetta”? Se si condanna la caccia, quale posizione prendere nei confronti della pesca? Come si contano gli animali selvatici per poterne programmare la gestione? Queste alcune delle questioni su cui Adriani, Valentini e Rossi faranno luce, per una conferenza che si preannuncia interessante ed utile per tutti gli amanti della caccia.