Dalla canzone popolare al cantautorato: in tanti alla conferenza di Carlo Valente e Laura Rizzo a Fiamignano

RIETI - Successo per l’incontro sulla musica popolare e il cantautorato previsto nella rassegna “I Sabato del Villaggio”, lo scorso sabato nella Sala Consiliare del Comune di Fiamignano. Una conferenza portata avanti da Carlo Valente e Laura Rizzo, che hanno accompagnato decine di partecipanti in un viaggio dalla canzone dialettale delle origini fino alla canzone d’autore italiana, “Dai campi di patate ai fiori di Sanremo”, citando un’espressione che ben riassume lo spirito di tutto l’incontro.





Non sono mancati i riferimenti a personalità importanti come Matteo Salvatore, cantastorie pugliese attivo soprattutto tra gli anni ’50 e ’60 e sempre rimasto ancorato alla canzone popolare, e Domenico Modugno che invece ha portato la canzone ad un panorama più nazionale. La lingua dialettale è stata riscoperta e rivalorizzata anche dagli interventi dei due relatori, che hanno sottolineato l’importanza del dialetto per la nascita della canzone italiana, arrivata solo dopo quella napoletana che oggi rimane forse la più emblematica canzone dialettale nel nostro Paese. Da qui le codificazioni dei cantautori, che si sono serviti delle melodie e delle atmosfere della canzone popolare per riportarle nei loro brani, soprattutto tra gli anni ’70 e 80, con echi che arrivano fino ai nostri giorni.Un viaggio nel tempo, nella musica e nella tradizione che va ad impreziosire il palinsesto de “I Sabato del Villaggio”, grazie anche all’oculato e gradevole intervento di Valente e Rizzo che ringraziano i numerosi partecipanti e la Pro Loco di Fiamignano.