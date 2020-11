Rotary Club e Alcli insieme per la mensa di Santa Chiara per la “Spesa del cuore”, presidio al Perseo

RIETI - Sabato 21 e domenica 22 novembre il Rotary Club Rieti in collaborazione con l’Alcli Giorgio e Silvia ed il supporto del Rotaract Club Rieti, attiverà un presidio presso il Centro Commerciale Perseo per l’iniziativa “Spesa del Cuore”. Per le intere giornate di sabato e domenica, presso un apposito stand e nel rispetto delle normative anti-Covis, verranno raccolti generi alimentari destinati a famiglie in difficoltà.

Sarà sufficiente acquistare un articolo in più tra pasta, pelati, latte, biscotti, generi per la prima colazione, legumi, omogenizzati, scatolame e detergenti per le mani. I volontari raccoglieranno i prodotti trasferendoli alla Mensa di Santa Chiara che provvederà poi a distribuirli alle famiglie più disagiate. Un atto concreto a sostegno dei più bisognosi in un momento di grande difficoltà.

