Inaugurato in Sabina lo sportello di orientamento e ascolto dell'Alcli

RIETI - E’ stato inaugurato domenica 15 ottobre lo Sportello di Orientamento e Ascolto dell’Alcli a Talocci, frazione del comune di Fara in Sabina, grazie alla sinergia e alla collaborazione con l’Associazione Le Capanne di Talocci e l’amministrazione comunale.

Lo Sportello sarà attivo presso l’ambulatorio medico di Talocci messo a disposizione della Dott.ssa Francesca Ruscito in piazza Mazzini, 1, il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30. Saranno impegnati nell’ambulatorio i volontari dell’ALCLI in particolare la Dott.ssa Marina Liberati che si metterà in ascolto di coloro che ne avranno esigenza.Il servizio è completamente gratuito.

Presente all’inaugurazione il consiglio direttivo dell’ALCLI guidato dalla Presidente Santina Proietti, il Presidente onorario Padre Lucio Boldrin che ha fatto la benedizione dopo il taglio del nastro, la dott.ssa Marina Liberati, i vertici dell’associazione Le Capanne di Talocci tra cui il Presidente Silvio Fabrizi e la referente Romina Abbatelli, la Dott.ssa Francesca Ruscito, il sindaco di Fara in Sabina Roberta Cuneo, il vice sindaco Simone Fratini, Mariano Calisse Responsabile regionale dei Piccoli Comuni.

A riempire piazza Mazzini i volontari e la comunità sabina che ha accolto con grande entusiasmo l’apertura dello Sportello che porterà sostegno, ascolto, aiuto a chi ne avrà bisogno e servizi utili a tutti i pazienti oncologici del territorio.

Padre Lucio Boldrin, Presidente onorario ALCLI ODV

«Come i detenuti del carcere di Rebibbia di cui sono il Cappellano vanno avanti con la forza del volontariato, anche in questo territorio molto è affidato alla forza dei volontari. Non possiamo arrivare tardi davanti ad una richiesta di aiuto e l’ALCLI in questi anni ha cercato di intervenire subito in tempo utile facendo sentire le persone meno sole ed ha trasformato il dolore della perdita di due bambini Giorgio e Silvia in capacità di fare il bene delle persone».

Santina Proietti, Presidente ALCLI ODV

«Siamo stati accolti con grande calore, è stato allestito tutto con amore e affetto e vi chiedo di sentirvi parte dell’ALCLI perché noi siamo con voi nella gioia e nel dolore, dobbiamo rimanere insieme perché abbiamo tutti bisogno di azioni e sentimenti positivi. Siamo stati al fianco di questa comunità in tutti questi anni, ma con lo Sportello consolidiamo l’amicizia e la collaborazione: aiutateci ad aiutare. Ringrazio il Comune per la disponibilità, la Dott.ssa Francesca Ruscito per la sua sensibilità e tutti i volontari senza i quali nulla sarebbe possibile».

Emilio Garofani, vice Presidente ALCLI ODV

«I volontari dell’ALCLI che vorrei tutti qui con me, sono persone normali che credono in ciò che fanno e si adoperano da 36 anni per stare vicino al malato e alla sua famiglia. Abbiamo incontrato nel nostro cammino, un’altra associazione come Le Capanne di Talocci, che mette il malato al centro e insieme abbiamo deciso di portare i servizi sempre più vicini alle persone.

Da sempre ci mettiamo in ascolto di chi ha bisogno a causa della malattia e abbiamo capito che creando una rete, siamo più forti contro la malattia stessa».

Marisa Sciarrini, referente ALCLI DONNA

«L’associazione Le Capanne da molti anni si prodiga per sostenere i servizi dell’ALCLI e in particolare la prevenzione che il gruppo ALCLI DONNA promuove. Con il cancro non possiamo distrarci mai e anche questo Sportello sarà utile per raccogliere i nominativi di chi vuole fare gli screening gratuiti per prevenire tre tipo di tumore, colon retto, cervice uterina, mammella. Non aspettate e aderite numerosi alla prevenzione che può salvare la vita».

Romina Abbatelli, referente Associazione Le Capanne

«Grazie a tutti i presenti, abbiamo davanti a noi una comunità che ci ha sempre sostenuto in tutta la nostra attività e oggi siamo riusciti ad aprire uno Sportello che sarà disponibile per il territorio, ai comuni dell’ALTA e BASSA Sabina, senza confini territoriali, sarà un punto di sostegno, aiuto e ascolto per tutte le persone. Grazie al Comune che abbiamo sentito vicino e a tutti i volontari dell’ALCLI con i quali abbiamo iniziato questa avventura per il bene comune».

Roberta Cuneo, Sindaco di Fara in Sabina

«Questo è un momento fondamentale, la città di Fara in Sabina è aperta e disponibile ad offrire servizi ad un territorio più vasto. Per noi il cittadino è al centro e se è malato necessita della nostra massima attenzione, ha bisogno di servizi e ringrazio i medici di base che sono sempre fondamentali nel territorio e naturalmente ringrazio le due associazioni ALCLI e LE CAPANNE per la loro non comune disponibilità ad aiutare il prossimo».

Simone Fratini, vice sindaco Fara in Sabina

«Ringrazio l’Alcli per il grande lavoro in provincia e le Capanne di Talocci per l’impegno per questo Sportello. Ringrazio la comunità di Talocci che sa unirsi nei momenti difficili, è un corpo solo che dà forza a tutti. Siamo in molti ad avere avuto problemi legati al tumore e saremo in grado di farci forza e aiutare chi affronta per la prima volta, la malattia».

Mariano Calisse, Responsabile Ufficio Piccoli Comuni Regione Lazio

«Sono molto legato all’Alcli, abbiamo condiviso molti progetti e son felice che si possa fare qualcosa in più per i territori più lontani dalla città che spesso hanno pochi servizi e strutture. Come amministratori dobbiamo sostenere e dare il giusto supporto a coloro che portano avanti da molti anni una significativa opera di bene e che ci consentono di affrontare la nostra attività con un spirito più positivo».

Per informazioni sullo Sportello, contattare la Segreteria allo 0746 790978 ( anche WhatsApp) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, dalle ore 16 alle ore 19.

email: alcli@alcli.it