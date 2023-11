L'11 novembre anche a Rieti la “Giornata nazionale delle cure palliative”

RIETI - In occasione della Giornata nazionale delle Cure Palliative che si celebra in tutta Italia l’11 Novembre, a Rieti si svolgerà il secondo convegno “Giornata nazionale delle Cure Palliative” grazie ad una sinergia tra Hospice San Francesco, Asl di Rieti e l’Alcli Giorgio e Silvia Odv.

L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto congiunto, nato per sensibilizzare la cittadinanza e renderla consapevole dell’importanza delle Cure Palliative. Il controllo dei sintomi e degli aspetti psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale importanza. Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile per i pazienti e le loro famiglie.

Il convegno si svolgerà l’11 novembre nella sala conferenze della Casa di Accoglienza dell’Alcli in via del Terminillo, a partire dalle ore 16 alla presenza anche del personale sanitario e dei volontari.

La sessione scientifica sarà moderata dalla Dott.ssa Anna Ceribelli, Direttore del Reparto di Oncologia presso l’Ospedale provinciale S. Camillo de Lellis, dal Dott. Mario Santarelli, Direttore del Reparto della Radioterapia e Santina Proietti, Presidente dell’Alcli Giorgio e Silvia Odv.

Interverranno medici ed infermieri dell’Hospice per parlare di progetti e nuove proposte nell’ambito delle cure palliative nella provincia di Rieti.

Di seguito il programma dettagliato:

Ore 16.00 – 16.30.

Saluto Autorità

Ore 16.30 – 17.40. Quali novità un anno dopo?

Moderatori: A. Ceribelli – M. Santarelli - S. Proietti

San Martino e la Giornata Nazionale delle Cure Palliative ( Dott.ssaM.C. Camisola)

Operatori dell’Hospice e volontari si raccontano.. ( Dott.ssa Salerno, Dott.ssa Perazzi. Volontari: Nobile, Bonanno)

Il codice etico del volontario in cure palliative..( Dott.ssaB. Cardamone)

Pet Terapy nell’Hospice all’Hospice San Francesco... ( Dott.ssa M.Brollo)

Esperienze dei co-protagonisti

Al termine del convegno seguirà l’annuale appuntamento con la Messa di Commemorazione dei Defunti promossa dall’Alcli; una tradizione che si rinnova da oltre trent’anni a cui l'associazione tiene molto per condividere con la comunità, il valore della memoria e del rispetto per i defunti. La Messa sarà officiata da Don Fabrizio Borrello a partire dalle ore 18 in diretta su Rtr sul canale 176.