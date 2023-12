Alcli, tornano i torroni solidali: ecco come prenotarli e dove trovarli

RIETI – Come ormai accade da trent’anni, torna la tradizione natalizia dei Torroni della Solidarietà, la cui distribuzione in questi decenni ha consentito di sostenere i progetti e i servizi gratuiti dell'Associazione; dalla costruzione della Casa di Accoglienza al trasporto dei malati, dalla prevenzione all'assistenza ai malati.

«Ci stiamo preparando, con tutti i meravigliosi volontari che hanno dato la disponibilità e che ringrazio per l’impegno, a distribuire i torroni che da oltre trent’anni ci hanno consentito di aiutare i malati e le loro famiglie - ha sottolineato la Presidente dell'Alcli Santina Proietti - L'iniziativa di Natale viene sempre accolta con entusiasmo da parte della comunità reatina che dimostra sempre un animo molto solidale. Ogni torrone che arriverà nelle famiglie e nella case dei reatini, è stato un tassello importante di costruzione di tanti progetti. Grazie di cuore a tutti. Si rinnova la magia del Natale che è dono e solidarietà».

Quest’anno l’iniziativa dei torroni sarà finalizzata al sostegno dell'assistenza dei malati, servizio che non si è mai interrotto durante la pandemia, anzi si è consolidato con un ulteriore dispiego di forze per non lasciare nessuna famiglia da sola ad affrontare la malattia.

COME PRENOTARE I TORRONI DELLA SOLIDARIETA' E DELL'AMICIZIA:

- Per prenotare i torroni si può contattare la Segreteria dell'ALCLI 0746 271672 - 0746 790978

da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, dalle ore 16 alle ore 19

- oppure inviare una mail a alcli@alcli.it

- Sarà possibile anche fare una richiesta per la consegna a domicilio le cui modalità saranno spiegate dalla Segreteria

DOVE TROVARE I TORRONI:

Presso la Casa di Accoglienza previa prenotazione

8 dicembre:

Chiesa S.

Barbara in Agro, Chiesa Nuova

Chiesa S. Elia

10 dicembre

Chiesa di piazza Tevere.

17 dicembre

Chiesa Madonna del Cuore

Chiesa di Campoloniano

Chiesa Santa Rufina, S.Madre della Chiesa