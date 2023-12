Torna la tombola in casa Alcli, poi il pizza party: «Donare anche occasioni liete»

RIETI - E’ tornata puntuale la tradizionale Tombola del Riciclo promossa ormai da molti anni dall’Alcli Giorgio e Silvia per tutti gli amici dell’associazione. Un momento di socializzazione e di condivisione molto atteso non solo dai bambini ma anche dagli adulti legati all’Alcli e dopo due anni di “tombola a distanza sulla piattaforma Zoom”, già dallo scorso anno è tornato in presenza, nella sala conferenze della Casa di Accoglienza, il gioco natalizio che appassiona tutti.

La Tombola si è svolta mercoledì 27 dicembre con la consueta consegna degli oggetti donati e la distribuzione delle cartelle. Maxi tabellone gestito come sempre dall’animatore volontario Alberto Santini con l’aiuto dei ragazzi del Servizio civile. Prima di iniziare l’estrazione dei numeri, sollecitata dai piccoli ospiti, è stato proiettato il nuovo video della storia dell’Alcli con il contributo tecnico di Massimo Martellucci, seguito poi dai saluti di Santina Proietti.

«Ci teniamo tanto a questi momenti più spensierati perché siamo tutti i giorni a contatto con il dolore e la sofferenza delle famiglie che stanno combattendo il tumore e in questi anni ci siamo resi conto che donare un sorriso e un pò di spensieratezza è davvero necessario soprattutto nei periodi più brutti– sottolinea la Presidente dell’Alcli, Santina Proietti durante la tombolata di fine anno che attraverso il tabellone e la divertente smorfia napoletana, ha rinnovato la magia della tradizione natalizia che l’associazione non ha mai voluto interrompere nemmeno durante la pandemia, creando negli anni precedenti anche la versione digitale Tad (tombola a distanza). Dal 2022 fortunatamente è tornata in presenza».

«Vorrei fare un augurio alla città che ci è sempre stata vicina in tutte le iniziative e ci rinnova sempre la fiducia - ha concluso Santina Proietti - Ho letto un giorno che la felicità si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo qualcuno si ricorda di accendere la luce. In questo Natale e per il prossimo anno, scegliamo la luce, la speranza, senza avere paura.

Noi non possiamo cambiare il mondo, ma nel nostro piccolo abbiamo deciso di restare sempre vicino alle persone più deboli per le quali siamo pronti ad affrontare ogni ostacolo. Auguri di cuore per un anno di rinascita per tutti».

Dopo l’ennesimo tombolino estratto per regalare un sorriso a tutti, è seguito il Pizza Party con lo scambio di auguri di fine anno.

Presenti tra gli altri, oltre al Consiglio Direttivo, anche i volontari di altre associazioni come Angeli in Moto, AVIS e, nel consolidato spirito dell'Accoglienza, anche gli ospiti della Casa, medici, Daniele Mariantoni di Topazio Capoeira, e l’imprenditore Alessandro Mostarda della Microdos.

Prossimi appuntamenti il 5 gennaio alle ore 15 con la Befana dell’ALCLI in Casa di Accoglienza insieme a Tata Mary e il 6 gennaio con la storica Befana nei reparti ospedalieri.