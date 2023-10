Alcli Donna: oltre 2.000 alla Camminata per la vita. Protagonista la prevenzione

RIETI - La città di Rieti è tornata a colorarsi di verde grazie alla Camminata della vita promossa da Alcli Donna in collaborazione con la Asl di Rieti.

Oltre 2000 i presenti al camposcuola Guidobaldi, pronti a sottolineare l’importanza della prevenzione, più forte di ogni malattia. Giunta alla settima edizione, la Camminata ha permesso loro di prenotare screening gratuiti per tre patologie oncologiche: tumore alla mammella, cervice uterina, colon retto.

“Siamo molto soddisfatti nel vedere come le nostre fatiche portino a grandi risultati – ha commentato Marisa Sciarrini responsabile del gruppo Alcli Donna – Ringraziamo tutti gli intervenuti, le associazioni del territorio che sono state al nostro fianco, gli imprenditori. Ottima è stata la partecipazione anche agli screening: abbiamo circa 600 nominativi prenotati per gli esami alla mammella e per quello citologico, mentre sono 200 le provette distribuite per l’esame del colon retto”.

La Camminata ha attraversato, come ogni anno, le vie del centro storico, per poi tornare al campo scuola per una vera e propria festa della comunità, non solo reatina, ma dell’intera provincia.

C’erano, accanto al sindaco di Rieti, altri primi cittadini come quello di Poggio Catino e di Concerviano, rappresentanti da Poggio Mirteto, Amatrice, Cittaducale, Selci, Corese Terra.

Presenti molte associazioni come Le Capanne di Talocci, la Lilt, partner della campagna Ottobre Rosa, l’associazione Angeli in Moto, partner del Progetto Alessandra, l’Associazione Volontari Italiani Sangue, il Rotary Club, la Misericordia, l’associazione nazionale Polizia di Stato, AICS, Associazione Cicolano insieme per Ricominciare, CSV, gli Alpini di Antrodoco e Santa Rufina, la protezione civile di Cittaducale.

Non è mancata la musica, con la cantante reatina Monica Cherubini, il campione del mondo di organetto Michele Patacchiola o le acrobazie del gruppo Capoeria Topazio di Daniele Mariantoni. Presenti anche l’associazione Rieti Respira Africa, la Banda di Lisciano Giuseppe Verdi, la Fanfara dei Bersaglieri di Monteleone Sabino, le Majorettes Centro Italia, le Majorettes Golden Stars Sabine di Selci e le Majorettes Cures.