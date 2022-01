Il Rosatelli nel cuore delle Alpi per studiare fisica, astrofisica e matematica

RIETI - Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti hanno vissuto una entusiasmante esperienza partecipando al Campus di Matematica, Fisica, Astrofisica ed Informatica nel cuore delle Alpi Piemontesi, a Bardonecchia, in provincia di Torino.



Protagonisti, 21 al 23 gennaio, trentasei alunni delle classi 3EA e 3EB, 4 EA (Indirizzo Elettronica), 3SB e 3 SC,4 SA e 4SB (Liceo delle Scienze Applicate Quinquennale), 3SQ e 4SQ (Liceo delle Scienze Applicate Quadriennale) dell’Istituto di Istruzione Superiore “Celestino Rosatelli” di Rieti, accompagnati dal professor Pantaloni e dalla Professoressa Giorgio Olivieri.



In un incantevole paese montano, caratterizzato da spettacolari panorami, in cui lo sguardo si perde nella meravigliosa cerchia di montagne innevate, questi giovani hanno vissuto l’esperienza straordinaria di un campus, organizzato in collaborazione con i Dipartimenti di Matematica e di Fisica dell'Università degli Studi di Torino e con i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. I corsi, di alta formazione scientifica e tecnologica, sono stati tenuti da professori universitari, ricercatori e docenti di scuola superiore. Obiettivo: coinvolgere gli studenti sui temi più attuali della ricerca scientifica in queste discipline.



Gli studenti del Rosatelli hanno avuto modo di seguire corsi di dieci ore ciascuno riguardanti argomenti rilevanti della Matematica, della Fisica, dell'Astrofisica, generalmente non trattati nei comuni percorsi scolastici.

Si sono potuti così interfacciare con il mondo della ricerca universitaria in un ambiente intellettualmente stimolante, interagendo direttamente con docenti universitari e ricercatori di chiara fama, oltre che con altri studenti, con cui hanno scoperto di condividere gli stessi interessi scientifici. Tra i temi affrontati, "Le mostruose funzioni della matematica", "Materia, energia, particelle: il dna del mondo fisico", "Particle collisions", "Evoluzione stellare e relatività generale", "Programmazione python e computer vision”.



Tra i mini corsi, particolarmente interessanti si sono rivelati "Collaborazione vs competizione: un'introduzione alla teoria dei giochi", "Un caso dalla fisica del '900", "Alcuni concetti base della teoria della relatività einsteniana", "Capire la relatività, sperimentando".