di Mattia Esposito

RIETI - Le squadre del settore giovanile del Real Rieti si godono il riposo dopo il termine delle loro rispettive stagioni, tutte tranne gli Allievi, unica formazione ancora in campo. La formazione amarantoceleste ha affrontato lo scorso sabato il Vega, formazione romana in lotta per i playoff, strappando un prestigioso successo con il risultato finale di 6-3. Quella contro il Vega ha rappresentato sicuramente la miglior prestagione stagionale per i giovani amarantocelesti, che hanno messo in cascina un successo prestigioso grazie ai gol di Matteo Masini e Grifoni, doppiette per loro, più uno a testa per Matticari e Marchione. Tre giornate al termine del campionato ora per gli Allievi, che stazionano al terzultimo posto in classifica.



RISULTATO E MARCATORI, GIRONE D, XXIII GIORNATA



Real Rieti – Vega 6-3

2 M.Masini, 2 Grifoni, Matticari, Marchione



CLASSIFICA

Divino Amore 65

Cortina 61

Sporting Eur 48

Tor Sapienza 44

Progetto Futsal 43

Vega 40

SS Lazio 31

Villa York 27

Città Di Zagarolo 26

Brillante Torrino 21

Tc Parioli e Real Rieti 19

Polisportiva De Rossi 15

Collefiorito 7

Giovedì 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32



