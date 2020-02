RIETI - Troppo Real Rieti per una Cybertel Aniene corta ed incerottata al PalaMalfatti. Vittoria per la formazione amarantoceleste, che piega 7-0 gli ospiti, grazie anche ad una doppietta di Lukaian, che sale a quota 5 gol in due gare. È il Real, fin dai primi minuti, a fare la partita, con l'Aniene che priva di Alemao, Sanna, Schininà e Caio Japa gioca una partita di contenimento e ripartenze.



Il Real la sblocca nel primo tempo con Lukaian, che batte Mariano col destro sugli sviluppi di un corner. Prima dell'intervallo arriva il raddoppio di Rafinha con un destro al volo, prima del tris di Fortino, che deve solo spingere in porta il pallone. Nel secondo tempo è pura gestione amarantoceleste, con Ramon e Lukaian che provano anche a divertire il pubblico. Il poker arriva con Titon, che sul secondo palo spinge in porta un assist al bacio proprio di Ramon. Da una parte e dall'altra tanti giovani in campo, con la partita che scorre via con un indirizzo chiaro. Il 5-0 arriva al culmine di una azione tutta al volo tra Fortino e Jelovcic, che il croato chiude con un colpo di testa. Jeffe da spazio a Relandini, Guafagnoli e Bucci, ed il Real segna ancora con Ramon, che si inventa un pallonetto dolcissimo da metà campo. C'è tempo per un calcio di rigore parato da Tondi a Villalva e il definitivo 7-0 ancora di Lukaian.

Il Real sale a quota 50 in classifica, dovendo recuperare ancora la partita con l'Arzignano, ed ora attende il risultato del big match di domani tra Pesaro ed Acqua&Sapone.

I COMMENTI

Il tecnico Jeffe: «È vero che abbiamo affrontato un avversario con tanti assenti, bene però tenere la porta inviolata, bravi anche i ragazzi che sono entrati. Avevo chiesto di affrontare la partita con il piglio giusto e l'abbiamo ben indirizzata già nel primo tempo, gestendo bene senza personalismi».

Il patron Pietropaoli: «Partita dominata. Un ulteriore segnale che dimostra la crescita della squadra».

IL TABELLINO

Real Rieti: Tondi, Rafinha Novaes, Jelovcic, Fortino, Rafinha Rizzi, Bucci, Guadagnoli, Ramon, Romano, Lukaian, Titon, De Luca, Pandolfi, Relandini. All. Cundari

Cybertel Aniene: Mariano, Kullani, Taloni, Pilloni, Mazoni, Crudo, Anas, Mestichella, Villalva, De Luca, Faziani, Costantini. All. Micheli

Arbitri: Di Resta (Roma 2), Caracozzi (Foggia)

Marcatori: 5'25'' p.t. Lukaian (R), 10'48'' Rafinha Rizzi (R), 11'22'' Fortino (R), 4'26'' s.t. Titon (R), 8'26'' Jelovcic (R), 11'26'' Ramon (R), 12'06'' Lukaian (R)

Note: ammoniti Kullani (A), Romano (R), De Luca (A); spettatori 300 circa

RISULTATI, XXII GIORNATA

Came Dosson - Sandro Abate Avellin 4-3

Colormax Pescara - Cdm Futsal Genova 5-1

Feldi Eboli - Real Arzignano 7-2

Meta Catania - Kaos Mantova 2-5

Signor Prestito Cmb - Lynx Latina 7-2

Todis Lido Di Ostia - Italian Coffee Petrarca 3-0

Italservice Pesaro - Acqua&Sapone (domenica 16 febbraio, ore 18.30)

CLASSIFICA

Italservice Pesaro 54

Acqua&Sapone 53

Real Rieti 50

Came Dosson 45

Sandro Abate Avellino e FeldiEboli 36

Signor Prestito e Meta Catania 35

Kaos Mantova 32

Cormax Pescara 29

Todis Lido Di Ostia 21

Italian Coffee Padova 15

Cybertel Aniene e Cdm Futsal Genova 14

Real Arzignano 13

Latina 12

