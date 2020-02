COSI' IN CAMPO

RIETI - Una partita destinata a dare risposte dal punto di vista dell’approccio. Questa sera, alle 20,30, il Real Rieti, a caccia della nona vittoria di fila, sarà impegnato nel derby al PalaBianchini contro il Latina, in una delle gare valida per la 23sima giornata di campionato. Inutile nascondere che il tema è lo scandalo che si abbattuto sulla società pontina, in particolare sul presidente La Starza, che in un colloquio telefonico ha ricevuto alcune informazioni riservate dal presidente della Divisione, Andrea Montemurro, dimissionario, e ringraziandolo gli promette l’incontro con una ragazza “carina ed intelligente”.Insomma, una questione che sta facendo discutere, un contesto nel quale si inserisce la gara contro il Latina di cui proprio La Starza è presidente, ed è chiaro che bisognerà capire se e quali saranno, eventualmente, le ripercussioni sulla squadra pontina. Proprio il presidente La Starza, a caldo, aveva minacciato di “prendere una decisione forte” per oggi, ed è chiaro che il presidente neroazzurro potrebbe anche decidere di inscenare una sorta di protesta nella gara di stasera.Il Real non può permettersi di sbagliare, perché la rincorsa al secondo posto non concede distrazioni, tenendo anche conto della sfida del PalaRigopiano tra Acqua&Sapone e Signor Prestito. Jeffe e Cundari potranno contare sul rientrante Moura, che probabilmente sarà in campo, mentre sarà confermatissima la coppia di pivot Fortino-Lukaian, quest’ultimo arrivato già a quota 5 gol in appena due partite.Il Latina ha rivoluzionato la squadra nella finestra di mercato invernale, chiamando in panchina un tecnico giovane ed emergente come Lorenzo Nitti, ed ha già dimostrato, nonostante l’ultimo posto, di poter ancora dire la sua in ottica salvezza: «Addesso ho tutti a disposizione - commenta Jeffe nel pre gara - adesso toccherà a me fare le scelte giuste».Poi il tecnico si concentra sulla gara: «Queste partite che possono sembrare più facili richiedono un lavoro extra con la squadra. Affrontiamo una squadra che cercherà di salvarsi, dobbiamo mettere voglia e intensità in campo, se mettiamo questi fattori viene fuori anche la nostra qualità. Moura? Era fuori da due mesi per un infortunio serio, è una settimana che è tornato in gruppo, non so se sarà in campo stasera, ma è un giocatore importante».Un Real chiamato a strappare bottino pieno e concentrarsi poi sul doppio impegno di settimana prossima: martedì il recupero contro l’Arzignano, poi i quarti di finale di Coppa Della Divisione contro il Signor Prestito, entrambe da giocare al PalaMalfatti.: Maggi, Schleder, Menichella, Rabl, Tavares. Palmegiani, Jodi Vives, Greco, Sportoletti, Johnny, Miserina, Jander, Annunziata, Romagnoli. All. Nitti: Tondi, Ramon, Rafinha, Javi Roni, Romano, Rafael, Jelovcic, De Luca, Lukaian, Fortino, Relandini, Pandolfi, Bucci, Guadagnoli. All. Jeffe-Cundari: Ferraioli e CannistràCybertel Aniene-Todis Lido Di Ostia 3- 7 (giocata ieri sera)Real Arzignano-Meta Catania (stasera, ore 20.30)Sandro Abate Avellino-Cdm Futsal Genova (domani, ore 18)Acqua&Sapone Unigross-Signor Prestito Cmb (domani, ore 18.30)Came Dosson-Italservice Pesaro (domani, ore 18.30)Italian Coffee Petrarca Padova-Feldi Eboli (domani, ore 19)Kaos Mantova-Colormax Pescara (domani, ore 20)Italservice Pesaro 57Acqua&Sapone Unigross 53Real Rieti* 50Came Dosson 45Sandro Abate Avellino e Feldi Eboli 36Signor Prestito Cmb e Meta Catania 35Kaos Mantova 32Colormax Pescara 29Todis Lido Di Ostia 24Italian Coffee Petrarca 15Cybertel Aniene e Cdm Futsal Genova 14Real Arzignano* 13Lynx Latina 12* una partita in meno