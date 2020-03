ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Giornata da dimenticare per le reatine di C2 che portano a casa 2 sconfitte esterne.Il Msg Rieti cade sul campo del Casalbertone: i romani si impongono per 2-0. È comunque buona la prestazione dei ragazzi di Faliló che pagano la poca concretezza sotto porta. «Una partita ben giocata da parte della mia squadra su un campo che si adatta poco alle nostre caratteristiche - evidenzia il tecnico del Msg Rieti Mirko Faliló - Abbiamo fatto una ottima fase diversiva contro una squadra veloce, purtroppo ci è mancata un po’ di lucidità e di cattiveria sottoporta e questa è una costante della nostra stagione. Sul finale abbiamo subito il gol del 2-0. Sull’arbitraggio credo sia il caso di mandare arbitri all’altezza di queste partite».Sconfitta esterna anche per il Cures ko contro L’Airone: 4-0 è il risultato finale. Passivo troppo ampio per quanto visto in campo coi Sabini capaci di creare molto palle gol, la differenza l’ha fatta la concretezza sotto porta. «Risultato che non rispecchia assolutamente l’andamento della partita - dice il presidente del Cures Mattia Ponzani - il migliore in campo è stato il portiere dell’Airone. Loro più bravi ad approfittare delle nostre disattenzioni difensive».Bracelli - Epiro 6-4San Vincenzo De Paoli - Futsal Settecamini rinviataNazareth- Lositana 6-3Pgs Santa Gemma - Parioli 2-0Valentia - Gap rinviataPgs Santa Gemma 46GAP, Valentia 39Casalbertone 35Nazareth, Epiro, Lositana 31Msg Rieti, L’Airone 27Tc Parioli, Cures 22San Vincenzo de Paoli 15Bracelli 14Futsal Settecamini 3