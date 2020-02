COSÌ IN CAMPO

Real Rieti

Signor Prestito Cmb

Arbitri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sfida da dentro o fuori per il Real Rieti. Questa sera, 29 febbraio, alle 20.30 al PalaMalfatti arriva il Signor Prestito Cmb per i quarti di finale di Coppa Della Divisione: chi vince è in Final Four, chi perde è eliminato. Il programma dei quarti è dimezzato, visto che l'emergenza coronavirus, oltre a L84-Italservice Pesaro, ha fermato anche il match tra Feldi Eboli e Came Dosson. Oltre al Real, saranno in campo solamente Mirafin ed Acqua&Sapone. Gli amarantocelesti si presentano a questa sfida con una serie aperta di dieci risultati utili consecutivi, di cui nove vittorie, l'ultima delle quali ottenuta al Pala Bianchini contro il Latina.Non ci sarà lo squalificato Javi Roni, per il resto tutti a disposizione, con Jeffe e Cindari che dovranno scegliere le altre due tribune. Lukaian ha invece smaltito completamente il problema al polpaccio che gli aveva fatto saltare tutto il secondo tempo di Latina, e sarà regolarmente in campo. Il Signor Prestito Cmb è tra le neopromosse che neglio stanno facendo in questa stagione, essendo in piena corsa per un posto ai playoff. Spinti dai gol di Sanchez e Zancanaro, ma anche dalla fisicità di Tobe e la qualità di Vega, uno degli ex della partita al pari dei giovani Restaino e Mancusi, ex Under 21 del Real Rieti.Una sfida interessante, con un Real chiamato a non sbagliare per provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno: «Provare a battere i campioni in carica dà sempre uno stimolo in più - ha sottolineato ieri Fabio Tondi in una intervista rilasciata dal club - noi però siamo in un momento positivo e andremo in campo per vincere».In occasione della sfida di questa sera il club amarantoceleste ha deciso di offrire ingresso gratuito a tutti gli abbonati, mentre per tutti gli altri biglietto invariato al costo di 5 euro. Una partita interessante e importante, nella quale il Real è chiamato a confermare un pronostico che lo vede favorito per centrare uno degli obiettivi di una stagione che sta davvero entrando nel vivo.Saranno quarti a metà quelli in programma oggi, visti i rinvii per l'emergenza sanitaria della sfida di Torino tra L84 e Pesaro e di quella di Eboli tra Feldi e Came Dosson. Mentre si gioca regolarmente, alle 18, il match a Roma tra Mirafin e Acqua&Sapone.: Tondi, Rafinha, Rafael, Ramon, Romano, Jelovcic, Titon, De Luca, Fortino, Lukaian, Pandolfi, Relandini, Bucci, Tornatore. All. Jeffe-Cundari: Weber, Tobe, Pulvirenti, Restaino, Sanchez, Zancanaro, Vega, Mancusi, Pulvirenti, Linhares, Caruso, Ciampitti, Grippo, Nucera. All. Scarpitti: Bensì di Grosseto e Schirripa di Reggio Calabria