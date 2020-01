RIETI - Con un secondo tempo pazzesco il Real Rieti annichilisce la Meta Catania e apre il 2020 con un successo sontuoso per 7-0. Eppure, per larghi tratti della partita, la Meta era sembrata capace di rispondere alle offensive del Real, che con l'uno due firmato da Ramon in avvio di ripresa, chiude definitivamente i giochi.



A sbloccare la partita è Franco Jelovcic, che con un sinistro non irresistibile batte Perez per l'1-0 dopo neanche tre minuti. Il gol non cambia però l'approccio a una Catania combattiva, che fa di Ernani la sua certezza difensiva e poi prova a ripartire con i vari Caamano e Dalcin. Nel momento di maggiore equilibrio però è Fortino, con una sassata mancina, a freddare Perez per il 2-0, risultato con il quale le squadre vanno all'intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia, il ritmo della partita resta alto, ma sono due fiammate di Ramon a mandare al tappeto la formazione di Samperi. Il numero 6 prima pennella all'incrocio un calcio di punizione, poi spinge in porta in contropiede su assist di Rafael, tutto nel giro di venti secondi. Sono i gol che valgono il 3 ed il 4-0 per il Real Rieti, e che spostano definitivamente la partita. La Meta è alle, corde, Samperi si gioca il portiere di movimento, ma il 5-0 lo firma Fortino sugli sviluppi di una rimessa laterale. Il portiere di movimento ospite non trova sbocchi e prima Rafael, poi Jelovcic, a porta vuota, scrivono il definitivo 7-0.

«È stata la partita perfetta - dichiara il tecnico Jeffe - In settimana abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva e credo che questo abbia dato i suoi frutti. Siamo una delle difese più battute: dobbiamo necessariamente migliorare in questo aspetto».

Una vittoria netta per il Real Rieti, che la prossima settimana è atteso da una gara ostica: al PalaRoma di Montesilvano c'è il Colormax Pescara, capace in uno degli anticipi di oggi di espugnare il campo del Signor Prestito Cmb. Non ci saranno Rafael, squalificato, Moura, infottunato, e neanche Lukaian, presentato nel tripudio del PalaMalfatti all'intervallo.

IL TABELLINO

Real Rieti: Matticari, Ramon, Romano, Juanjo, Rafinha, De Michelis, Relandini, Jelovcic, Fortino, Tondi, Rizzi, Tornatore, Titon, De Luca. All. Cundari

Meta Catania Bricocity: Perez, Messina, Rossetti, Silvestri, Isgró, De Oliveira, Cavalli, Salas, Battistoni, Tomarchio, Cesaroni, Caamano, Dalcin, Dovara. All. Samperi

Arbitri: Manzione di Salerno e Tariciotti di Ciampino

Reti: 2’46” Jelovcic, 16’15” Fortino, 8’44”st Ramon, 8’56” Ramon, 9’27” Fortino, 10’12” Rafinha, 15’07” Jelovcic.

Note: ammoniti Rizzi, Perez, Salas, Romano e Rafinha.

Ultimo aggiornamento: 4 Gennaio, 00:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA