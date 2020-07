Rieti, Gastaldo pronto per la quinta stagione al Real, preparerà Tondi e il talento Fiuza: «Mi aspetto molto da loro»

RIETI - Sarà ancora Andrea Gastaldo il preparatore dei portieri del Real Rieti. Lo ha annunciato la società in un comunicato ufficiale, confermando cosi una notizia che era nell’aria da diverse settimane. Gastaldo lavorerà con la coppia di portiere formata da Fabio Tondi, confermato, e la new entry Luan Fiuza. Per lui un lavoro che sta trovando continuità negli anni, visto che la prossima sarà la sua quinta stagione in amarantoceleste.

«Sono onorato della riconferma – ha detto Gastaldo ai microfoni del club - grazie alla società ho avuto il piacere e la fortuna di allenare grandi portieri e lavorare con allenatori importanti. Con Patriarca ho visto crescere Micoli, arrivato poi in nazionale, poi con Bellarte la migliore stagione in Italia di Leandro Pereira, mentre lo scorso anno sotto la gestione Mannino/Festuccia è stato il turno di Putano, autore di una stagione strepitosa ed eletto miglior giocatore della finale di Coppa Della Divisione contro il Pesaro. Quest’anno è stato il turno di Tondi sotto la guida di Duda prima e Jeffe-Cundari poi, che si è guadagnato la riconferma grazie alle sue prestazioni. Mi ritrovo spesso a valutare ed analizzare il mio lavoro per capire la sua efficacia e per cercare di migliorare sempre e credo che il campo sia testimone dell’attività svolta e della passione che ad essa riservo».

Come detto quest’anno, oltre a Fabio Tondi, lavorerà insieme a Luan Fiuza: «Mi aspetto molto da questa stagione – continua Gastaldo-, anche perché potrò lavorare con portieri di alto livello».

Chiusura con un ringraziamento alla società: «Doveroso verso la famiglia Pietropaoli, grazie alla quale posso svolgere il lavoro che amo ai massimi livelli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA