COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Lollo Caffè Napoli

Arbitri

ALTRE GARE, XIX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La serata giusta per tornare alla vittoria in campionato, non solo per l'importanza dei tre punti in palio, ma anche perché la sfida tra Real Rieti e Napoli (ore 20.45) è anche l'ultima prima delle Final Eight di Coppa Italia. In casa Real la vittoria in campionato manca dal 18 gennaio, giorno in cui il Real si impose al PalaBianchini di Latina, nell'ultima partita prima della Final Four di Coppa Della Divisione. Coincidenze.La buona notizia è che Festuccia inizia a recuperare qualche tassello, eccezion fatta per il lungodegente Rafinha, e lo squalificato Alemao. Torna infatti a disposizione Chimanguinho, mentre Nicolodi, dopo aver riassaggiato il campo contro l'Acqua&Sapone, è pronto a tornare protagonista.Di fronte però c'è il Lollo Caffè Napoli di David Marin, attualmente terzo in classifica e che a dicembre ha completato la rosa aggiungendo tasselli di assoluto valore, tra i quali uno degli ex della serata, Jesulito, oltre che Dumas, che era stato vicino ad indossare anche la maglia del Real. Servirà una grande prova contro una squadra di assoluto valore, ma il fattore PalaMalfatti potrebbe fare la differenza, non solo questa sera, ma fino al termine della regular season, visto che gli amarantocelesti giocheranno in casa ben tre delle quattro partite rimaste.Il quinto posto attuale in classifica non soddisfa, anche se una vittoria nel match di stasera permetterebbe di agganciare il Napoli in classifica a quota 34 e superarlo in virtù degli scontri diretti, visto il 2-2 nella gara di andata. Alla vigilia del match Festuccia ha voluto caricare l'ambiente: «Dimentichiamo la sfida di sabato – dice David Festuccia alla vigilia della gara - mettiamo da parte il pensiero Final Eight e concentriamoci solo sul Napoli. E' la prima delle tre gare casalinghe, sulle quattro complessive, da giocare per cercare di ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica e presentarci ai playoff nella miglior condizione possibile. Rispetto a sabato recuperiamo Chimanguinho, abbiamo un Nicolodi in più e siamo consci che si tratterà di uno scontro diretto che, se vinto, ci consentirà di fare un bel balzo in avanti. Voglio rivedere il Real Rieti che conosco, voglio rivedere soprattutto negli occhi la voglia di raggiungere un obiettivo. Probabilmente dalla Coppa ad oggi abbiamo lasciato per strada punti ed energie, ma da domani inizia un'altra stagione e servirà il miglior Real per arrivare bene fino in fondo».Parola al campo, per un Real che da qui alla fine non potrà più sbagliare. Troppa l'importanza di centrare uno dei primi quattro posti in classifica in chiave playoff, troppa l'importanza di arrivare con una vittoria all'impegno in Final Eight.: Putano, Jeffe, Esposito, Jefferson, Abdala, Nicolodi, Joaozinho, Kakà, De Michelis, Chimanguinho, Stentella, Micoli, Relandini, Pandolfi. All. Festuccia: Molitierno, Wilhelm, Jelovcic, Dimas, Cesaroni, Bellobuono, Moccia, Chano, De Luca, Duarte, Jesulito, Salas, Amirante, Moccia. All. Marin: Vannucchi (Prato), Sgueglia (Civitavecchia)Lazio - Came Dosson (oggi, ore 18)Feldi Eboli- Acqua&Sapone Unigross (stasera, ore 20.30)Maritime Augusta- Meta Catania Bricocity (stasera, ore 20.30)Real Arzignano- Italservice Pesaro (domani, ore 16)Civitella Colormax- Lynx Latina (domani, ore 18.30)Acqua &Sapone 43Italservice Pesaro 38Lollo Caffè Napoli 34Maritime Augusta 32Real Rieti 31Feldi Eboli 29Meta Catania 27Came Dosson e Civitella Colormax 23Lynx Latina 12Real Arzignano e Lazio 7