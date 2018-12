© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Rieti comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Davide Putano, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2019.Nato a Palermo il 9 giugno 1985, Putano è un portiere dalla indubbia esperienza, che in carriera ha vinto 3 campionati italiani , 3 Supercoppe italiane e una Coppa Italia con la Luparense, una Coppa Italia e una Winter Cup con Asti.Reduce dall'esperinza isolana con la maglia del Maritime Augusta, Putano arriva a Rieti con la voglia di arricchire il suo già cospicuo palmares e diventare un punto di riferimento per la squadra e per il club.«Ringrazio innanzitutto il patron Pietropaoli per l'opportunità che mi ha concesso: vestire la maglia del Real Rieti è motivo d'orgoglio. Spero di essere sempre all'altezza e ripagare la fiducia del club e della piazza con un rendimento di livello».Nella sua carriera, oltre a Luparense, Asti e Maritime, Putano ha difeso la porta anche di Atl.Palermo, Samb e Kaos, oltre ad aver collezionato 20 presenze con la Nazionale italiana.Putano è atteso al PalaMalfatti domani mattina, dove dopo aver espletato le ultime questioni burocratiche, sarà a disposizione della squadra già per la sfida serale contro l'Arzignano (ore 20,45).Contestualmente all'ingaggio di Putano, la società comunica di aver svincolato i calciatori Leandro Garcia Pereira e Evandro Barros, ringraziandoli per l'impegno profuso sin dal primo giorno e augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.