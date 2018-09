MISTER MANNINO

IL TABELLINO

Eta Beta Fano

Real Rieti

Reti

RIETI - Una buona ed una cattiva notizia per il Real Rieti. La formazione amarantoceleste fa il suo e batte 6-2 l'Eta Beta, squadra di serie B. La cattiva notizia però è il brutto infortunio a Leandro Garcia Pereira. Il portiere, dopo uno scontro di gioco, rimane ferito al sopracciglio e, a causa del forte colpo, viene trasportato in ospedale per suturare la ferita. Il giocatore è cosciente anche se ancora sotto osservazione, e non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.Tornando al campo, come detto, il Real la spunta con il risultato di 6-2. Nel primo tempo, chiuso 5-0 in favore della squadra di Mannino, vanno a segno Borges, che apre le danze, due volte Kakà, Chimanguinho e Joaozinho, gol che diventano sei nella ripresa con la doppietta proprio di Chimanguinho. Missione compiuta dunque, con il Real che avanza al secondo turno, in attesa che anche Garcia Pereira venga dimesso dall'ospedale per fare ritorno a Rieti.«Alla vigilia avevo detto che vincere avrebbe significato fare il nostro: lo confermo, sottolineando però l’ottimo approccio alla gara da parte di tutti, che ci ha permesso di aprirla e chiuderla in appena un tempo, così da dare poi la possibilità a tutti di mettere nelle gambe minuti preziosi in chiave-campionato. Abbiamo utilizzato tutti gli effettivi a disposizione e nella ripresa, pur avendo scalato una marcia sotto l’aspetto dell’intensità, siamo stati bravi a gestire sia il risultato, che le forze su una superficie di gioco penalizzante per una squadra come la nostra che tende a velocizzare i passaggi».: Della Martera, Molini, Pietrella, Copparoni, Giuliani, Russo, Ettaj, Iacucci, Palazzi, Bei, Lourencete, Ragone. Allenatore: Mariotti.: Pereira, Rafinha, Borges, Jefferson, Kakà, Giannone, Esposito, Tuli, De Michelis, Chilelli, Chimanguinho, Joaozinho. Allenatore: Mannino.: 2’15” Borges, 5’17” Chimanguinho, 6’02” Joaozinho, 17’19” Kakà, 19’40” Kakà, 6’03”st Russo, 13’23”st Chimanguinho, 18’40”st Ragone.