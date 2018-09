Ultimo aggiornamento: 09:16

RIETI - Il momento di scendere in campo per il primo impegno ufficiale della stagione. Il Real Rieti è pronto, e oggi alle 15 affronta a Fano il primo turno di Coppa Della Divisione. L'avversario è l'Eta Beta, squadra che prenderà parte al campionato di serie B. Sulla carta la sfida non dovrebbe regalare insidie, ma è pur sempre il primo impegno ufficiale dopo una lunga preparazione estiva.Vietate distrazioni, anche perché la Coppa Della Divisione è uno dei trofei che la formazione amarantoceleste proverà a vincere in questa stagione. La formula non cambia: partecipano alla Coppa le squadre di A, A2 e B, raggruppate inizialmente in maxi gironi ad eliminazione diretta secondo criteri "geografici". La preparazione precampionato è stata particolarmente lunga e ricca di amichevoli, molte delle quali disputate proprio con squadre di serie B.Certificato oramai il fatto che Vinicius non farà parte della rosa, Mannino ha un giocatore da mandare in tribuna e, ad oggi, è difficile immaginare quale potrebbe essere la scelta del tecnico ex Lazio e Latina. Una delle soluzioni potrebbe essere quella di rinunciare ad uno dei due pivot, Chimanguinho e Kakà, e dare maggiore minutaggio a Chilelli, anche se, ovviamente, questa non è l'unica soluzione possibile. Si gioca a Fano alle ore 15: chi vince va avanti, chi perde è eliminato.Dopo la sfida di oggi in Coppa, per il Real inizierà la marcia di avvicinamento alla prossima serie A. La prossima settimana inizia lo spettacolo con il programma della prima giornata, anche se il Real scenderà in campo lunedì 1° ottobre contro la Lazio nel monday night in diretta su Sportitalia.