di Mattia Esposito

LE PAROLE DI MANNINO

RIETI - Otto gol al Ciampino Anni Nuovi prima del memorial Sandri di Sabato e ulteriori segnali di crescita da parte di un Real sempre più pronto in vista della prossima stagione.Ieri sera al PalaMalfatti la squadra di Mannino ha offerto una buona prestazione, facendo vedere sprazzi di una qualità superiore. Il Ciampino è squadra di A2 ambiziosa, e dopo aver tenuto botta nei primi minuti, va sotto con il gol realizzato da Nicolodi. Il primo tempo si chiude sul 4-0, con le altre reti realizzate da Chimanguinho, Vinicius e Joaozinho. Nella ripresa ancora tanto Real, con le doppiette di Nicolodi e Kakà, più uno per Marcio Borges, a chiudere una splendida azione con Chimanguinho. Insomma, il Real viaggia a grande ritmo, e sabato arriva un altro test importante. Al PalaGems di Roma va in scena il memorial Gabriele Sandri, al quale parteciperanno anche Latina, Lazio e Napoli.«Quello che volevo vedere e quello che ho chiesto ai ragazzi prima della gara, c’è stato - dichiara il tecnico al sito del club - Sono molto soddisfatto perché abbiamo subìto poco contro una formazione di A2 che in fase difensiva ci ha chiuso tutti gli spazi, ma di situazioni del genere ne troveremo ancora durante la stagione, quindi bene anche allenarci su questo tipo di possibili difficoltà. Bene anche sotto l’aspetto caratteriale. Ora il “Memorial Sandri” che ci darà la possibilità di alzare l’asticella del coefficiente di difficoltà: non ho mai amato i pre-campionati perfetti e ben vengano gare con formazioni della nostra categoria e lavorare, qualora ce ne fosse bisogno, sugli aspetti negativi che potrebbero emergere».