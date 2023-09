Alessandro, lo studente dell'Alberghiero, ha fatto ritorno a casa

RIETI - L'apprensione è durata cica quattro ore. Dal momento in cui il bus che lo aveva trasportato a Roma aveva fatto scalo a Tiburtina all 20 in punto quando ha fatto ritorno nella sua abitazione romana.

Ore di timore per uno studente capitolino dell'Alberghiero Costaggii di Rieti, Alessandro Porpurini, 13 anni, cche uscito dal convitto Ranieri Antonelli non aveva fatto rientro a casa.

La famiglia aveva immediatamente lanciato l'appello sui social. «Alessandro è uscito oggi dal convitto Ranieri Antonelli Costaggini per andare a prendere la corriera per tornare a casa a Roma ma non è mai arrivato. Ha 13 anni è alto 1,78. La polizia è già stata chiamata. Per favore chiunque abbia notizie può contattarmi al 3925322490. Grazie a tutti».

Per fortuna, tutto si è risolto nel giro di poche ore.