Mercoledì 20 Marzo 2024, 00:10

RIETI - «La mia vittoria per una guerra durata tanti anni, grazie a tutti per il sostegno»: cuoricini rossi a corredo del post, per un ragazzo di 17 anni di Poggio Moiano, che aveva affidato ai social la sua storia e il suo disperato grido di aiuto, raccontando su facebook quello che gli stava accadendo.

La vicenda. Il minorenne era stato affidato a una casa famiglia del paese sabino tre anni fa, per una storia familiare complessa che ha portato lui e i suoi tre fratelli a essere adottati, ciascuno in un diverso nucleo familiare. Cesare - nome di fantasia - era scappato più volte dalla struttura di Poggio Moiano, ma stavolta è fermamente deciso a non tornare indietro: prende i bus e va a casa della nonna materna, a Roma, poi chiama le forze dell’ordine, prende il telefono e documenta il tutto, incluso l’arrivo di poliziotti a cui racconta la sua storia.

La testimonianza. «Nella casa famiglia stavo male - spiega. - Ci sono stati allagamenti, i riscaldamenti non funzionano, mi sono preso la scabbia, non ci voglio assolutamente tornare. In precedenza, sono stato maltrattato anche dalla mia famiglia adottiva. Adesso basta, non mi muovo di qui». Lo stesso ha detto agli agenti, sempre davanti allo schermo del suo smartphone. «Sono entrato in casa famiglia la prima volta a 4 anni - ricorda - un mio fratellino un anno. Ricordo tutto, hanno accusato mia madre di cose che non ha fatto, ora voglio stare con la mia famiglia», prosegue Cesare, accusando gli assistenti sociali e il Tribunale dei Minori. «Anche i miei fratelli, che sono tutti adottati a Roma, vogliono vedermi, ma i servizi sociali non fanno niente. Ho scritto una lettera al tribunale: se nessuno mi ascolta mi ritrovo a fare le cose da solo. Adesso decido io, sono scappato da Poggio Moiano e non ho nessuna intenzione di andarmene da qui», prosegue il ragazzo, fornendo documenti e riscontri ai poliziotti.

L'epilogo. Nel video, anche la voce della nonna, fermamente decisa a non chiudere la porta al nipote: «Mandatemi i controlli, quello che volete - dice la signora - basta che lui stia bene». Dopo tre ore di diretta social, l’epilogo, seppur temporaneo: «Al momento rimani qui, abbiamo parlato con il magistrato e ovviamente sarai contattato dai servizi sociali perché è una soluzione temporanea - spiega la polizia. - Sappiamo che sei un bravo ragazzo, che andrai a scuola tutti i giorni». Poi, il pianto dirotto: «Ce l’abbiamo fatta, grazie alla polizia, a chi ci ha ascoltato e ha avuto cuore».