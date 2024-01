Il Club Interact Rieti ha portato divertimento e compagnia agli anziani della casa di riposo Santa Lucia

RIETI Il Club Interact Rieti, Club giovanile del Rotary Club Rieti, presieduto da Marco Faraglia, durante il periodo natalizio, ha pensato di portare divertimento e compagnia agli anziani della casa di riposo Santa Lucia di Rieti.

Lo scorso 30 dicembre, nell’ambito del progetto “Nonni In”, dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Rieti, i ragazzi del Interact Club Rieti presieduto da Anita Amarù hanno trascorso un pomeriggio dedicato al gioco della tombola e allo scambio intergenerazionale, insieme all’Assessore alle Politiche Sociali Giovanna Palomba, rotariana, e al delegato del Rotary Club Rieti per le nuove generazioni, Francesco Maria Palomba.

Le feste sono un momento di condivisione con amici e famiglia, ma passarle insieme ai propri cari non è sempre possibile.

«Rivivere vecchi ricordi, attraverso una tombolata che possa revocare i pomeriggi natalizi della loro gioventù, ci è sembrata l'idea migliore per fargli sentire il calore di casa, un calore che a Santa Lucia non manca affatto - dichiara la Presidente dell’Interact Club Rieti Anita Amarù - portando un po' di gioia a Piazza Beata Colomba ma anche spunti di riflessione per noi giovani che ci siamo resi conto, attraverso brevi racconti, dell'importanza di queste persone per la nostra società».

Soddisfatto Francesco Maria Palomba, Delegato del Club padrino, per questo progetto che ha impegnato le ragazze dell’Interact - l'incontro tra due generazioni, apparentemente lontane, in un periodo delicato per chi può trovarsi lontano da casa, ha dato vita ad un momento indimenticabile ed emozionante.