Fuga dalla comunità, 15enne fermata alla stazione: «Voglio andare a Roma»

L’hanno notata che indugiava nel fare il biglietto davanti ad altri passeggeri alla biglietteria della stazione di Giulianova, in provinai di Teramo. L’hanno trovata che era senza bagaglio, una ragazzina molto giovane, sola che stava per salire sul terno: destinazione Roma.

A quel punto gli agenti della Polfer di Giulianova, coordinati dal vice commissario Alessandro Russo, l’hanno avvicinata e le hanno chiesto che cosa stesse facendo. La ragazzina è apparsa imbarazzata e anche un po’ confusa ed ha balbettato il suo nome. Quindi hanno capito che qualcosa non andava soprattutto quando la ragazzina ha affermato che voleva fare un biglietto per andare a Pescara e da qui prendere il treno per Roma. L’hanno portata negli uffici e hanno cercato di capire da dove provenisse e perché volesse andare nella Capitale. Alla fine la ragazzina, che ha quindici anni, si è lasciata andare e ha rivelato di essere fuggita da un comunità per minori di Tortoreto, dove era stata affidata, perché voleva raggiungere Roma dove ha dei parenti. Poco dopo è arrivato un messaggio della comunità alle forze dell’ordine che denunciava la scomparsa della minorenne, che ha la mamma rumena e il padre italiano. Allora gli agenti l’hanno riaccompagnata in comunità.



