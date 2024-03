Cassino, fuga a 200 all'ora sull'autostrada e si schianta contro il guardrail dopo aver sfondato la barra del casello

Un inseguimento a oltre 200 chilometri orari, cominciato sul tratto autostradale che attraversa Frosinone, si è concluso sulla superstrada Cassino Formia con il rocambolesco incidente dell'auto che tentava di fuggire alla polizia stradale. È accaduto questa notte alle 2 circa, quando gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Cassino, hanno intimato l'alt ad una Peugeot che sfrecciava in direzione sud e che risultava rubata. Le «Pantere» della stradale, quindi, si sono messe all'inseguimento dell'auto in fuga che ha imboccato l'uscita al casello A1 di Cassino, rompendo la sbarra e proseguendo la corsa a velocità sostenuta sulla superstrada in direzione di Formia. Arrivata alla rotatoria di Pignataro Interamna, la vettura in fuga ha sbandato schiantandosi prima contro un guardrail, poi contro un muro. I poliziotti, quindi, hanno fermato un 32enne di Mugnano di Napoli che ha riportato lievi ferite. Dopo essere stato medicato dagli operatori del 118, è stato portato al distaccamento per definire la sua posizione. Intanto la vettura è andata distrutta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA