Apre una nuova casa famiglia per minori a Magliano Sabina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È attiva a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, la nuova casa famiglia per minori Le Matite Colorate, che la Cooperativa Sociale Alicenova di Tarquinia (VT) gestisce in sinergia con la Cooperativa Sociale Aelle Il Punto di Roma con la formula del raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI). La casa famiglia è nata da un'idea del Comune di Magliano Sabina e la Curia della Diocesi Sabina ha provveduto a ristrutturare, con tale finalità, i locali di sua proprietà in Piazza del Duomo.Attraverso un articolato sistema di attività educativo-assistenziali e di integrazione sociale che rispondono pienamente a bisogni ed esigenze dei minori per una crescita sana e armoniosa, la struttura - un grande appartamento completamente ristrutturato ad hoc secondo i requisiti richiesti dalle norme per le strutture residenziali - può ospitare fino a un massimo di 8 persone di età compresa tra 0 e 12 anni, di entrambi i sessi.«La casa famiglia - spiegano i responsabili - ha lo scopo di supportare il processo evolutivo dei bambini e dei ragazzi accolti, attraverso la costruzione di una base sicura fondata su relazioni affettivamente significative con gli operatori, i quali assolvono una funzione assistenziale ed educativa di tipo parentale anche attraverso l’organizzazione della vita quotidiana di tipo familiare. L'équipe, che fa riferimento al responsabile di struttura, è composta da psicologo, assistente sociale, educatori, personale amministrativo e operatori socio-sanitari e per l'assistenza di base».