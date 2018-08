di Matteo Di Mario

RIETI – Nella serata di venerdì 31 agosto, in città, in Piazza Mazzini, a partire dalle 22, si decreterà il vincitore della quattordicesima edizione del Premio Poggio Bustone. Sette i finalisti da tutta Italia, tra cui l’interessante cantautore reatino Francesco Colangeli, in arte Julian Ross. Il giovane, classe 1992, parteciperà alla fase finale della manifestazione con il suo nuovo brano, proprio dal titolo “Piazza Mazzini”.



«Attraverso la descrizione di uno scorcio della nostra città, la canzone – spiega Julian Ross – racconta la mia adolescenza, tra i sogni e ricordi degli anni della scuola, tentando di stabilire una relazione tra le materie umanistiche studiate ed il contesto sociale attuale».



La traccia di Colangeli, appartenente al suo primo recente album “Un giuramento all’orizzonte”, è su YouTube, con un video che attualmente vanta più di 3000 visualizzazioni.



Julian Ross comincia a studiare musica sin da bambino, imparando molto presto a suonare il pianoforte. Scrive le sue prime canzoni durante gli anni della scuola superiore, ispirandosi ai grandi cantautori italiani e alle grandi band rock degli anni '70/'80. Dopo la maturità classica, intraprende lo studio del pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e contemporaneamente si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia. In questo periodo, dà vita al progetto musicale "Julian Ross", che tenta di unire il linguaggio e le tematiche della canzone d'autore con le esigenze del contesto sociale e musicale di oggi. Nel dicembre 2017, ha inciso il già citato primo album di inediti "Un giuramento all'orizzonte", registrato presso Pepperpot Studio, finalizzato presso Gli Artigiani Studio di Roma e pubblicato lo scorso giugno.



Venerdì sera, Rieti farà il tifo per Julian Ross, un artista talentuoso e poliedrico, di cui la città deve essere sicuramente orgogliosa.



IL LINK YOUTUBE DI “PIAZZA MAZZINI”

https://www.youtube.com/watch?v=IbH1l61qof8&t=23s

Mercoled├Č 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA