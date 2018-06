di Lorenzo Quirini

RIETI - Il reatino Francesco Colangeli, in arte Julian Ross, esce allo scoperto con il suo primo album “Un giuramento all’orizzonte”, realizzato per l’etichetta “Circuiti Sonori”. Si concretizza un lavoro che ha richiesto anni per vedere la luce, ma che certamente ripaga la lunga attesa, grazie alla qualità e alla profondità dei brani proposti,tutti disponibili negli shop digitali e su Youtube. Il titolo stesso lascia intuire quello che si racconta nelle canzoni, cioè il sogno di “fare il medico ed essere un artista o di fare l’artista e di essere un medico”. Questo perché Julian Ross, oltre ad aver studiato la musica e il pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, è anche attualmente iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia.





Un album senza dubbio molto personale, che si serve di melodie influenzate dall’indie e dal pop italiano per esplorare l’animo dell’autore, il quale ha voluto cantare anche le sue origini. Non mancano infatti i brani dedicati a Rieti, tra cui “Michele” e “Piazza Mazzini”, che offre uno scorcio della nostra città e il racconto degli anni della scuola e dell’adolescenza. Un pezzo questo, molto interessante, attualmente alle semifinali del premio “Lucio Battisti”.





“Ringrazio tutti coloro che hanno portato alla realizzazione di questo lavoro” dichiara Colangeli, indirizzando i ringraziamenti a tutta la sua squadra di musicisti e agli studi di registrazione “Pepperpot” e “Gli Artigiani”. Sentiremo sicuramente parlare di Julian Ross, un’altra piacevole novità per il panorama musicale reatino.



Venerd├Č 22 Giugno 2018



