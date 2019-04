© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il reatino Francesco Colangeli continua a far sentire la sua voce in tutto il Centro Italia. Prossima sfida ad Avezzano per il giovane cantante, in arte Julian Ross, finalista al Festival di Avezzano con il brano "La Stessa D'Allora".Una finale che, a prescindere dal risultato, costituisce l'ennesimo traguardo per l'artista, reduce da due ottime prestazioni al Festival Lucio Battisti e all'Umbria Voice, dopo meno di un anno dall'uscita dell'album "Un Giuramento All'Orizzonte".Il successo del pezzo "La Stessa D'Allora" si deve sicuramente anche alla tematica affrontata nel testo: "È la storia di un abuso, del suo superamento e della conseguente rinascita - spiega Colangeli - Il brano può rivolgersi a tutte le donne coinvolte in casi di violenza sessuale".Non resta che incrociare le dita per Julian Ross, questa sera tra i protagonisti sul palco del Festival Di Avezzano, che continua a ricevere le attenzioni di diversi media; in attesa che vengano pubblicate le date del tour, che interesserà alcune zone del Centro Italia.