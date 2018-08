di Matteo Di Mario

RIETI – Nell’ambito della kermesse “Rieti Cuore Piccante”, che torna in città dal 29 agosto al 2 settembre, nella serata di venerdì 31 agosto, dalle 22, in Piazza Mazzini, si decreterà il vincitore della quattordicesima edizione del “Premio Poggio Bustone”, l’ormai consolidato concorso canoro che, fin dalle sue origini, ha posto come suo principale obiettivo la valorizzazione delle capacità di artisti, singoli o band, meritevoli per le loro qualità musicali, artistiche, letterarie ed interpretative. Sette i finalisti, provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno superato le semifinali, tenutesi lo scorso 23 giugno presso i Forward Studios di Grottaferrata. Tra loro, anche il talentuoso cantante reatino Francesco Colangeli, in arte Julian Ross.



Si tratterà di una serata che, condotta dal direttore artistico dell’evento, Maria Luisa Lafiandra, vedrà protagonista la musica d’autore. Come di consueto, i finalisti presenteranno un brano proprio ed uno di Lucio Battisti, nato nel 1943 proprio a Poggio Bustone e scomparso esattamente 20 anni fa. Sul palco saliranno, inoltre, Paolo Longhi, vincitore del Premio Personalità Artistica 2017, il trio “Abc Positive +” e il noto attore e regista Massimo Wertmuller, che riceverà il premio alla Personalità Artistica 2018. In giuria saranno presenti: lo stesso Massimo Wertmuller, Marco Testoni (music supervisor, compositore), Valentina Rossi (cantante, docente di musica), Argoh (cantautore, produttore discografico), Pino Balducci (esperto di Lucio Battisti) ed Emma Biscetti (poetessa, artista).



«Siamo molto felici – affermano gli organizzatori – perché questa partecipazione a “Rieti Cuore Piccante”, una manifestazione in continua crescita, è decisamente una gran bella opportunità per offrire un grande palco ai nostri artisti e per portare la musica di oggi e di ieri al pubblico di questa importante iniziativa».



I FINALISTI DEL PREMIO POGGIO BUSTONE 2018

1 - Angelo Cicchetti, “Tutto se ne va” (Matera)

2 - Angelo Lazzaro, “Gargiulo Un attimo di noi” (Sant'Antonio Abate - Napoli)

3 - Lara Dei, “Corri” (L'Aquila)

4 - Julian Ross, “Piazza Mazzini” (Rieti)

5 - Massimo Comencini, “Sala d'aspetto” (Torri del Benaco - Verona)

6 - Matteo Gallina, “Tutto esplode” (Avezzano - L'Aquila)

7 - Walter Piva, “Flussi d'incoscienza” (Gela)

