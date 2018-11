Ultimo aggiornamento: 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - “Santa Barbara nel Mondo” ha decretato i vincitori per l’edizione del 2018. Quest’anno il premio è andato a 3 opere letterarie (“Le maschere e i volti nella Grande Guerra” di Giuseppe Mastromarino, “Cronaca di un dissenso” di Lino Martini e “Tre e Trentasei di Fabrizio Colarieti) e ad un’opera musicale.Primo successo per l’album “Un giuramento all’orizzonte” del reatino Julian Ross, all’anagrafe Francesco Colangeli, che comincia a raccogliere i frutti di un lavoro terminato diversi mesi fa. Un disco apprezzato già dopo pochi giorni dalla pubblicazione, avvenuta a giugno, grazie alle tematiche affrontate nei brani. L’attaccamento alla propria terra, la violenza domestica e la diversità, sono 3 degli argomenti più trattati da Julian Ross, che hanno sicuramente fatto la differenza per vincere la targa di “Santa Barbara Nel Mondo”.Durante la premiazione, avvenuta lo scorso sabato, l’artista ha anche fatto luce su alcuni aspetti della sua opera. «L’album, tra le varie tematiche, affronta anche la diversità quindi quello che noi pensiamo dei “diversi”, ma anche ciò che loro pensano di noi – spiega – l’intento è di portare ad una riflessione in questo senso».Argomenti profondi quelli messi in musica da Colangeli, forte di una buona conoscenza dell’arte dei suoni e dell’ispirazione data dai suoi artisti preferiti, molti dei quali appartenenti alla scuola cantautorale italiana.«Autori come Fabrizio De Andrè, Pierangelo Bertoli, Francesco Guccini e tanti altri si ritrovano, con le giuste proporzioni, all’interno dei miei brani» dichiara.Senza dubbio un’esperienza positiva per Julian Ross, ora più motivato che mai a portare “Un giuramento all’orizzonte” anche al di là dei confini reatini. Dopo il buon successo riscontrato sul web, dove i brani hanno collezionato decine di migliaia di click, si avvicina il momento di cominciare il tour per Colangeli: «Nei prossimi mesi ho in mente di fare diverse serate non solo nel Lazio, ma anche in Umbria e in Abruzzo – anticipa – Sto ancora fissando le ultime date».