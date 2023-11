Mariagrazia Ascani e Leonardo Laureti con la Nazionale al collegiale di Pescara

RIETI - Già ad inizio stagione agonistica arrivano buone notizie per l’Asd Rieti in Line che vede chiamare all’appello due dei suoi atleti dagli organi Federali.

La Federazione Italiana di Pattinaggio Corsa, infatti, rende noto con proprio comunicato ufficiale, la convocazione degli atleti Mariagrazia Ascani e Leonardo Laureti al primo allenamento collegiale della propria categoria guidato dal Commissario Tecnico Massimiliano Presti.

L’evento si svolgerà a Pescara il pomeriggio di domenica 17 dicembre presso il Pattinodromo Comunale coperto e vedrà coinvolti atleti di e coinvolgerà 40 Allieve e 22 Allievi rappresentanti 7 regioni del centro Italia.

L’obbiettivo dell’Allenamento Collegiale, proposto dal Commissario Tecnico e il suo Staff - così come dà comunicato - sarà quello di promuovere a livello periferico il modello prestativo del pattinaggio moderno e la relativa richiesta energetica, oltre a conoscere gli atleti della nuova categoria Allievi, fascia di età particolarmente importante per lo sviluppo dell’attività della corsa.

Gli allenatori Aldo Antonetti e Cristina Fusacchia, e tutto il direttivo della Rieti in LIne, non nascondono l’entusiasmo per questa opportunità che la Federazione ha riservato ai propri atleti che, per questa volta, vedranno i rivali di sempre in veste di compagni per una crescita atletica sotto gli occhi del Ct della Nazionale.