Nazionale, Italia batte Ecuador 2-0: a segno Pellegrini e Barella

Dopo il successo sul Venezuela, la Nazionale di Spalletti vince anche la seconda amichevole in terra americana. Gli azzurri hanno battuto 2-0 l'Ecuador a New York. Subito a segno Pellegrini, in pieno recupero il raddoppio di Barella. Rispetto alla prima partita il ct ha cambiato tutto l'11 titolare. Esordio assoluto per Vicario e Bellanova. Lucca, vittima di un risentimento muscolare, è costretto al forfait e a rinviare il debutto. Soddisfatto il commissario tecnico: "Siamo sempre stati una squadra" anche nel secondo tempo, nonostante le difficoltà e questa "è una cosa fondamentale", ha sottolineato Spalletti, che ora punta gli Europei, in programma in Germania da metà giugno.