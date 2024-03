Nazionale, stasera l'Italia affronta il Venezuela nella prima amichevole negli Usa

Italia in campo, stasera, per la prima delle due amichevoli negli Stati Uniti in preparazione agli Europei di giugno. Gli azzurri affrontano il Venezuela al Lockhart Stadium di Fort Lauderdale, in Florida. Fischio d'inizio alle 22, ora italiana. Domenica i ragazzi di Spalletti se la vedranno con l'Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey. "La scelta di giocare contro queste avversarie è una scelta di crescita, anche perché troveremo avversarie che ci metteranno a dura prova", ha detto il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti alla vigilia della partita.