di Silvio Ippoliti

RIETI - Primo colpo del Passo Corese che si assicura le prestazioni del portiere Simone Santarelli.



Il classe 1988, lo scorso anno in maglia Spes Poggio Fidoni, è stato uno dei migliori nella travagliata annata gialloverde. Nel prossimo campionato di Promozione difenderà i pali della Coresina che avvia il mercato con grande colpo. Per il trentenne trascorsi nelle giovanili della Lazio con cui si affacciato in prima squadra, poi importanti esperienze a Foggia e Gallipoli in Lega Pro. Santarelli inoltre si occuperà anche dei giovani portieri della scuola calcio bianconera come comunicato dalla società attraverso la propria pagina facebook.

Venerd├Č 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:33



