Operatore forestale, parte a Rieti il 31 gennaio il corso per ottenere le qualifica

RIETI – Partirà il prossimo 31 gennaio con svolgimento delle lezioni teoriche a Rieti e delle lezioni pratiche-operative presso un cantiere di Petrella Salto, il corso per “Operatore forestale” organizzato dall’Azienda Speciale Centro Italia, azienda speciale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo.

Il corso permetterà di ottenere la qualifica di operatore forestale da parte del titolare o dipendente dell’impresa boschiva, qualifica necessaria per poter essere inseriti nell’albo regionale delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori forestale e ambientale.

Le lezioni teoriche, della durata di 25 ore, si svolgeranno presso la sede di Rieti dell’Azienda speciale Centro Italia, in via Paolo Borsellino, 16, mentre le restanti 125 ore di lezioni pratiche-operative si svolgeranno presso un cantiere forestale di Petrella Salto, in provincia di Rieti.

E’ ancora possibile inviare la domanda di partecipazione scaricando il modulo disponibile al link e inviarlo compilato, allegando la ricevuta del pagamento, a formazione@aziendacentroitalia.it.

Tutte le informazioni su programma e costi sono disponibili sul sito dell’Azienda Speciale Centro Italia https://www.aziendacentroitalia.it/

Per ulteriori informazioni (dal lunedì al venerdì) è possibile rivolgersi all’Area Formazione di Centro Italia – tel. 0761.324196 – formazione@aziendacentroitalia.it