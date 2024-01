Esplorare il mondo sotterraneo: il percorso formativo dei gruppi speleo Utec e Terre Arnolfe

Narni- Dal 20 gennaio i gruppi speleologici Utec di Narni e Terre Arnolfe di Cesi offrono una formazione approfondita per chi vuole avvicinarsi alla speleologia.

Una disciplina che richiede conoscenze, tecniche e attrezzature specifiche per poter esplorare in sicurezza le cavità naturali che si trovano sotto la superficie terrestre.

Il percorso, che ha riscosso un grande successo di iscrizioni, si differenzia dai tradizionali corsi di introduzione alla speleologia per la sua durata, i suoi contenuti e i suoi obiettivi.

Ci saranno eventi e lezioni più diluite nel tempo, ma più approfondite, trattando temi e argomenti che generalmente non vengono trattati nei corsi.

Fin dopo la prima lezione si è proiettati all’interno dell’attività del gruppo speleologico, partecipando ad attività extra formative.

“Questa è una nuova formula - spiegano da Utec e Terre Arnolfe - che ha come obiettivo la creazione di nuovi speleologi che non siano dei semplici pacchi da trasportare in grotta o corsisti per anni, ma che possano contribuire fattivamente alle varie attività che si svolgono all’interno del gruppo, dalla ricerca di superficie, al rilievo e mappatura, fino alla disostruzione per la ricerca di nuove cavità, provando magari l’ebbrezza di posare il piede dove nessun uomo lo ha mai messo prima”.