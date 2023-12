Corso da record: 30 nuovi arbitri dal nuovo anno sui campi, ben 9 ragazze. La sezione di Rieti sale a quota 115

RIETI - Corso da record per la sezione Aia di Rieti presieduta da Vittorio Sperati. Saranno 30 i nuovi arbitri (21 ragazzi e 9 ragazze) che dall'inizio del nuovo anno dirigeranno gare di calcio e calcio a 5.. Gli esami si sono svolti ieri, venerdì 22 dicembre, e la commissione ha certificato l'ottimo livello di preparazione. Il corso è stato effettuato dal gruppo dirigente della sezione e dagli arbitri di punta dell'Eccellenza e della Promozione. Per il futsal invece le lezioni sono state tenute dall'osservatore Virginio Fiori. Ora sono 115 gli associati reatini con l'obiettivo di raggiungere quota 150. Il lavoro nelle scuole ha portato ottimi frutti soprattutto nella Bassa Sabina, da dove provengono molti dei nuovi arbitri. Ora si lavorerà anche su Rieti come negli ultimi anni.

I 30 nuovi arbitri

Luca Abadelli

Matteo Barletta

Riccardo Bejan

Noemi Bordonaro

Diletta Bozzitelli

Azem Civic

Matteo D'Angelo

Matteo De Iulis

Davide De Vincenzi

Francesco Del Bianco

Lorenzo Di Bartolo

Sonia Di Marco

Ruggero Fagini

Jacopo Falsitta

Asia Fancera

Raffaele Feliciangeli

Angelica Gregori

Elenasofia Luciani

Davide Manti

Giordano Nisi

Maikol Paolucci

Jacopo Perazzoli

Valentina Pezzotti

Asia Poliziano

Riccardo Renzi

Ludovico Rossi

Andrea Rossitto

Miriam Sgavicchia

Tommaso Troiani

Lorenzo Zamurri